Suçlu kule!

Hong Kong'dan havalanan bir Türk kargo şirketi ACTHavayolları'na (myCargo) ait uçak, Kırgızistan'ın yerel saatine göre 7.30 sularında inişe geçtiği sırada, Manas Havalimanı yakınında Daçasu köyünde evlerin üzerine düştü. Kazada 37 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de yükleme uzmanı olduğu belirtildi. Ölenlerin çoğunun yerleşim biriminde yaşayanlar olduğu ve bunlardan 6'sının da çocuk olduğu gelen bilgiler arasında. Yaralanan 10 kişiden 4'ünündurumunun ağır olduğu açıklandı. Kaza sonrası Bişkek'teki UluslararasıManas Havalimanı yakınlarında bir yerleşim birimine düşmesinin ardından havalimanının geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Kırgız yetkililer pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermediklerini ancak iniş sırasında yoğun sis sebebiyle Bişkek Havalimanı'nda görüş mesafesinin 150 metreye indiğini söyledi. Kazı kaynaklarsa kulenin uçağı yanlış yönlendirdiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti. ACT Havayolları YönetimKurulu'ndan da kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlkbulgulara göre, kazanın oluşumunateknik nedenler veya yüklemeyebağlı etkenlerin yol açmadığıanlaşılmaktadır. Kazanın gerçeknedeni yapılacak çalışmalar sonucuortaya çıkacak ve kamuoyu ilepaylaşılacaktır" denildi. Düşen uçak, 2003 yılında Boeing firması tarafından imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F'de iki pilot görev yapıyordu.
İkinci Pilot Kazım Öndül
CLİNTONÖVMÜŞTÜ KazadaKaptan Pilotİbrahim Gürcan Dirancı, İkinci PilotKazım Öndül ile Yükleme UzmanlarıMelih Aslan ile İhsan Koca öldü. EmekliTuğgeneral Kazım Öndül, 2007-2008uçuş eğitim yılı için Akıncı'daki 4. AnaJet Üs Komutanlığı'nda düzenlenentörende ödül almıştı. Öndül, Afganistan'dagörev yapmış, 2009'da döneminABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clintontarafından övgüyle bahsedilmişti.Hem Öndül hem de Dirancı'nın mükemmelolduklarına dikkat çekildi.
ISPARTA'DA DÜŞEN UÇAK!
2004 yılında ACT Havayolları adı ile kurulan şirket 2011 yılında hisselerinin yüzde 49'unu Çinli HNA Group'a sattı. Yüzde 51'i işadamı Dağlar Çizmeci'ye ait olan şirket, bu ortaklık sonrası myCargo adını aldı. Yavuz Çizmeci ve Dağlar Çizmeci'ye ait. 2007 'de düşen uçağın kiralandığı şirket ise Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ'ydi. Bu şirketin ortağı da Yavuz Çizmeci'ydi. Isparta'daki uçak faciası sonrası açılan davada Yavuz Çizmeci'ye verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını Yargıtay onamıştı.
YALANCI BBC
İngiliz BBC, yine yalan bir habere imza attı. Düşen uçağın Türk Hava Yolları'na ait olduğunu belirtti. Tepkilere rağmen, 12 saat boyunca bu yalanda ısrar etti.
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