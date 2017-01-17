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Obezite psikolojisi

Eğitim için gittiği ABD’de 48 kilodan 118 kiloya kadar çıkan psikolog Nalan Fraim, bıçak altına yattı. Tüp mide ameliyatı, spor ve diyetle fazlalıklarını atmayı başardı

Obezite psikolojisi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nalan Linda Fraim, yıllar önce 48 kilo olarak ABD'ye gitti. Üniversite yıllarında sağlıksız beslenme sonucu 118 kiloya kadar çıktı. Ama Türkiye'ye dönünce akupunkturdan özel hocalarla çalışmaya uzanan uzun bir yelpazede denemediğim yol kalmadı. Diyetisyenlerle on kilo verilip beş kilo geri aldı. Bu durum psikolojisini bozdu. Bedeni hiçbir elbiseye sığmadı. Sosyal ilişkileri ve iş hayatında sorunlar yaşadı. Eski sporcu olan genç kadın, bir türlü kilolarından kurtulamadı. Sonunda tüp mide ameliyatı için bıçak altına yattı. İki yılda 58 kiloya kadar indi. Şimdi en küçük bedene inen genç kadın, mutluluğunu şöyle anlattı: "Bu kadar kilo vereceğim, kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bu süreçte gardrobum 4-5 kez değişti. Son olarak mağazaya girdim, S beden var mı dedim. XS var dediler. Ben buna giremem ki dedim. Ama giydiğimde dünyalar benim oldu."
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