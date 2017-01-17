Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terörist Masharipov'u kıskıvrak yakaladı. Hain, arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
* Terörist Masharipov'un kaldığı evde 4 yaşındaki oğluyla birlikte 4 kişi ele geçirildi. 1'i Kırgız uyruklu erkek ve 3 kadının sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.
DEAŞLI KATİL KISKIVRAK YAKALANDI!
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt'ta olduğunu tespit etti.
Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt'a bağlı Haramidere'de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlunun bulunduğu gözlendi. Evde Ebu Muhammed kod adlı Kırgız terörist ve 3 kadın daha gözaltına alındı. Teröristin 3 gün önce Kırgız arkadaşının evine geldiği öğrenildi. 5 kişinin sağlık kontrolünden sonra Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirileceği kaydedildi. Özbek asıllı teröristin eşi de 12 Ocak'ta Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alınmıştı.
DEAŞ'lı terörist katliam sonrasında Zeytinburnu'nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karışmıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir'de operasyonlar düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
GÖRGÜ TANIĞI ZANLININ ÇIKARILIŞ ANINI ANLATTI
Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polisin bölgedeki önlemleri sürüyor. Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt'ta düzenlene operasyonla yakalandı. Operasyon anında site girişinde bulunan Sezer Aras isimli bir vatandaş zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı. Özel hareket polislerinin düzenlediği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin çıkarıldığın aktaran Aras "İki zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundu. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı" diye konuştu.
* Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov düzenlenen operasyonla İstanbul Esenyurt'ta bir sitede Kırgız vatandaşı arkadaşının evinde yakalandı.
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