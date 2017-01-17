Musluk operasyonu

Antalya'da bulunan FatmaGül Özpınar İlköğretim Okulu'nahırsızlar dadandı. Okulun bahçesindekişadırvanda bulunan musluklar, 3 kezçalındı. Okul Müdürü Halil Ünalise önlem için harekete geçti. Ünal,hırsızlık olaylarının önüne geçmekiçin muslukları duvara zincirlemonte ettirdi. Müdür Ünal, "Benimmüdürlük dönemimden önce 3kez hırsızlar tüm musluklarıçalmış. Ben de böyle birönlem aldım. Zincirliönlemin ardından hırsızlarmuslukları çalamadı" dedi.Öğrenciler ise musluklarınzincirli olmasına alıştıklarınısöyledi.
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