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operasyonu

Musluk operasyonu
Antalya'da bulunan Fatma Gül Özpınar İlköğretim Okulu'na hırsızlar dadandı. Okulun bahçesindeki şadırvanda bulunan lar, 3 kez çalındı. Okul Müdürü Halil Ünal ise önlem için harekete geçti. Ünal, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için muslukları duvara zincirle monte ettirdi. Müdür Ünal, "Benim müdürlük dönemimden önce 3 kez hırsızlar tüm muslukları çalmış. Ben de böyle bir önlem aldım. Zincirli önlemin ardından hırsızlar muslukları çalamadı" dedi. Öğrenciler ise muslukların zincirli olmasına alıştıklarını söyledi.

Erdoğan ÖZTÜRK
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