Milli gurur

Türkiye'de 5-6 yıldır tanınan olimpik spor dallarından Curling, büyük ilgi görmeye başladı. İsveç'in Ostersund şehrinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasında final oynayan Türk kadın ve erkek Curling sporcuları, adını ikincilik sırasına yazdırdı. Şampiyonaya kadınlar kategorisinde 21, erkekler kategorisinde ise 24 takım katıldı. Kadın Curling Milli Takımı İskoçya ile erkek takımı ise Çin ile finalde karşılaştı. Milli gururumuz, finalde rakiplerine kaybederek dünya ikinciliğini elde etti. Kısa sürede dünya ikinciliği elde eden sporcular başarılarını birlik ve beraberliğe bağlarken, önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğunun favorisi olduklarını açıkladılar.