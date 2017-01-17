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: Tweeti şoförüm atmış

Oyuncu , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında açılan soruşturma nedeniyle çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aslan'ın polis ifadesinde, söz konusu 'tweet'i şoförünün attığını belirterek suçlamayı reddettiği belirtildi.

Mehmet Aslan: Tweeti şoförüm atmış

Oyuncu , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.30 sıralarında polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na çıkarıldı. Savcı Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Aslan, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

İFADESİNDE KIVIRDI
Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu 'tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savundu. Aslan, "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımım yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetti.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 16:52
YORUMLAR 16 yorum yapıldı

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sevim sevim

cumhurbaşkanımızın önünde saygı ile eğiliyorum kendisi ile gurur duyuyorum

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:42
tan tan

oryantal Mehmet aslan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:41
alican alican

şöförünü alın ozaman o hesap versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:39
ERKİN ERKİN

SERDAR ORTAÇIN ŞARKISI BUNA UYGUN BİNLERCE DANSÖZ VARRR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:38
turgay turgay

dansöz varrrrrrrrrrr

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır1
cevapla 17.01.2017 20:26
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