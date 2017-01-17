Oyuncu Mehmet Aslan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.30 sıralarında polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na çıkarıldı. Savcı Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Aslan, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.
İFADESİNDE KIVIRDI
Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu 'tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savundu. Aslan, "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımım yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetti.
Mehmet Aslan: Tweeti şoförüm atmış
Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında açılan soruşturma nedeniyle çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aslan'ın polis ifadesinde, söz konusu 'tweet'i şoförünün attığını belirterek suçlamayı reddettiği belirtildi.
Oyuncu Mehmet Aslan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.30 sıralarında polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na çıkarıldı. Savcı Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Aslan, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.
Etiketler: Mehmet Aslan , erdoğan
kalan karakter 1000
cumhurbaşkanımızın önünde saygı ile eğiliyorum kendisi ile gurur duyuyorum
oryantal Mehmet aslan
şöförünü alın ozaman o hesap versin.
SERDAR ORTAÇIN ŞARKISI BUNA UYGUN BİNLERCE DANSÖZ VARRR
dansöz varrrrrrrrrrr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.