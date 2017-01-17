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Masharipov'la ilgili Özbekistan'dan ilk açıklama

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi.

Masharipovla ilgili Özbekistandan ilk açıklama

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi.

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin AA muhabirine, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 19:36
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

idam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:32
&#231;etin çetin

chpkk bu olayın failinin bulunmasından pek memnun olmamış gibi açıklamalar yapıyolar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:32
turgay turgay

idam yasası çıkarılsın artık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:29
patriot patriot

Kayıt dışı çalışıp birkaç yüz doları yurt dışına göndermek için ülkemizde kaçak barınan tüm kişiler terör riskinin dışında ekonomi ve istihdama zarar veriyor. Göç idaresi ve vize şartları tümden revize edilmeli.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:18
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