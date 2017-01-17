Lodos yıktı geçti

Bodrum'da dün şiddetli lodos vardı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe Sahili'ni suyla dolup taşırdı. Onlarca ev ve işyeri, sular altında kaldı. Ahşapiskeleler parçalandı. Küçük balıkçı tekneleri karayasürüklendi. Yazlık evlerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su birikintilerini ayaklarına bağladıkları poşetlerle aşabildi. Güllük'ten İsrail'e giden kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Lodos ve yağışların 2 gün daha etkili olacağı öğrenildi.
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