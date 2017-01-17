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yıktı geçti

Lodos yıktı geçti
Bodrum'da dün şiddetli vardı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe Sahili'ni suyla dolup taşırdı. Onlarca ev ve işyeri, sular altında kaldı. Ahşap iskeleler parçalandı. Küçük balıkçı tekneleri karaya sürüklendi. Yazlık evlerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su birikintilerini ayaklarına bağladıkları poşetlerle aşabildi. Güllük'ten İsrail'e giden kuru yük gemileri ise koylarına sığınmak zorunda kaldı. Lodos ve yağışların 2 gün daha etkili olacağı öğrenildi.
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