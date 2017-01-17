Kuzen isyanı

İstanbul Hasköy'de Rahmi Koç Müzesi önünde "Aşırı hızla hatalı sollama yapan ehliyetsiz sürücü" S.P.'nin kullandığı aracın çarpması nedeniyle Gökhan Demir hayatını kaybetmişti. Yargıtay S.P.'yle ilgili beraata hükmetti. Kararı gözyaşlarıyla karşılayan Demir'in kuzeni Yasemin Usta (30) "Dünyamız ikinci kez karardı. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı" dedi.



Mustafa KAYA