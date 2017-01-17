Kömür ocağı çöktü

Edirne Keşan'da dün özel bir şirkete ait kömür ocağında çökme meydana geldi. Yerin yaklaşık 900 metre altında çalışan işçi Niyazi Akçay, toprak altında kaldı. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Madende çalışan diğer işçilerin çabalarıyla Akçay göçükten çıkarıldı. Olay yerine giden ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.