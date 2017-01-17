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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 15 terörist yakalandı

İstanbul’da terör örgütü ’ya yönelik düzenlenen da silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki 15 PKKlı terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, ekipleri, terör örgütü /KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve silahlı eylem yapmak üzere İstanbul'a gönderildikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kartal, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik keşif çalışması yaptıkları, güvenlik güçleri hakkında istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 20:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

bunları taksim meydanında sallandırın da can alma nasıl oluyor görüp anlasınlar. bu köpeklere acıdıkca bu ülkenin insanının hayatları sönecek. insan hayatı gasp eden bu alçakları direkt asın sorgusuz sualsiz.

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cevapla 18.01.2017 00:20
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