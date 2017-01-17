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'dan açıklaması

Brüksel'de toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, terörle mücadeleye ilişkin NATO'nun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Hulusi Akardan NATO açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada "Toplantıda terörle mücadele konuşuldu" denildi. Orgeneral , " terörle mücadele daha fazla sorumluluk almalı, Türkiye'ye daha fazla somut destek vermeli" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17, 18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika'da icra edilen 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmaktadır. Toplantı kapsamında 17 Ocak 2017 tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile burada icra edilen Kararlı Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konuları görüşülmüştür" denildi.

Akar'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bu kapsamda Orgeneral Akar tarafından, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiği konuları gündeme getirilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin Afganistan'da çerçeve ülke olarak daha önceden olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir. Akar, çalışmalar kapsamında ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Akar, Brüksel'de İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İki Genelkurmay Başkanı Mavi Marmara olayı sonrası ilk kez bir araya geldi
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  • 17 Ocak 2017, Salı 19:38
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

natoyu falan bırakında türk birliği kurun. bunlardan bize fayda yok aksine zarar var. bir an evvel arkamızı sağlama almamız lazım. ha incirliği de kapatın. pkk ya olan desteğin nerden yapıldığını artık görüyorsunuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:45
S&#220;REYYA SÜREYYA

NATO nun kendisi TERÖRIST PASAM

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2017 23:10
Vah det Vah det

İncirlik i kapatmazsak ,Folkland Adaları savası gibi,,,, Kıbrıs ı da ,vatanımızı da işgal yollarını acarak,gelecekte tehdit edecektir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 17.01.2017 20:53
halk halk

iyi de nato usa avrupa zaten kendisi terør su an

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 17.01.2017 19:57
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