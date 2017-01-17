Hırsızlık senaryosu!

Soyguncular, sanata da el attı! İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Özel bir üniversitede mimarlık eğitimi alan Ömer EmreKaraaslan (20), 1.5 yıl boyunca uğraşarak bir film senaryosu yazdı. Bir yapımcıyla da anlaşan genç, kendisi için çok önemli olan senaryo defterini bir an olsun yanından ayırmadı. 25 Aralık'ta bir halk otobüsüne binen Karaaslan senaryo defterini de yolcuların eşyaları için ayrılan bölüme koyup seyahat etmeye başladı. Araçta sık sık defterini kontrol eden Karaaslan'ın defteri, son kez kontrol ettikten saniyeler sonra otobüste bulunan bir kişi tarafından tarafından çalındı. Karaaslan, defteri yerinde göremeyince yıkıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözyaşları arasında "Çocuğumgibi" dediği defterinin bulunmasını isteyen Önder Emre Karaaslan, hırsıza şu çağrıyı yaptı: "Hırsıza sesleniyorum,defterimi Emniyet'e teslim etsin.Şikayetçi olmayacağım. Senaryodefterim benim için çok önemli."
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