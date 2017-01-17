Hırsızı gençler yakaladı

Bursa'da dün kuyumculuk yapan Suriye uyruklu 56 yaşındaki Beşir Refaei, 1.5 kilogram altını çantasına koyup, evine gitmek üzere yola çıktı. Yine Suriyeli olan iki hırsız, Refaei'in çantasını alarak kaçmaya başladı. Devreye mahalleli girdi. Gençler ile şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Hırsızlardan biri kıskıvrak yakalandı. Altınlarına kavuşan kuyumcu ise teşekkür etti. Öte yandan şüpheli gözaltına alınırken, emniyet güçleri Hasan Ali H. ismindeki diğer zanlıyı arıyor.