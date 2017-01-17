Hırsızı gençler yakaladı

Bursa'dadün kuyumculukyapan Suriyeuyruklu 56yaşındaki BeşirRefaei, 1.5kilogram altınıçantasına koyup,evine gitmeküzere yola çıktı. Yine Suriyeli olan ikihırsız, Refaei'in çantasını alarak kaçmayabaşladı. Devreye mahalleli girdi.Gençler ile şüpheliler arasında nefeskesen kovalamaca yaşandı. Hırsızlardanbiri kıskıvrak yakalandı. Altınlarınakavuşan kuyumcu ise teşekkür etti.Öte yandan şüpheli gözaltına alınırken,emniyet güçleri Hasan Ali H. ismindekidiğer zanlıyı arıyor.
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