Hawking Ersin

Yatağa bağımlı yaşayan kas hastası Ersin, kendisine ALS hastası ünlü fizikçi Hawking’i örnek aldı. İlkokula gitmeden 4 dil öğrenen genç, mucizeye yelken açtı. Güçlükle oynatabildiği parmak uçlarıyla bilgisayar programı bile yazdı
ANTALYALI kas hastası MuammerErsin Çelik (23), ALS hastalığınedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkumolan ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarısayesinde insanlarla iletişim kurabilen İngilizfizikçi Stephen Hawking'i aratmadı.Yatağa bağımlı yaşayan Çelik, hastalığınarağmen 4 dil öğrenmekle kalmadı, hareketettirebildiği parmak uçlarıyla 3 boyutlubilgisayar oyunları için programbile yazdı. Muammer Ersin Çelik, 3yaşındayken rahatsızlandı. Hareket etmektegüçlük çeken Çelik'in kas hastalığınayakalandığı ortaya çıktı. Doktorlar birkaçyıl sonra Çelik'in yürüyemeyeceğinive yatağa bağlı kalacağını açıkladı. 6yaşına kadar yürüyebilen Çelik, ilkokulbirinci sınıftayken arkadaşlarının yazıyazma hızına ulaşamadı. Öğretmeni "Hepgeç kalıyorsun" deyince okulu bıraktı.Babasının aldığı bilgisayar sayesinde hayatatutunan Çelik, 17 yaşına geldiğinde isetamamen yatağa mahkum kaldı. Nefesalmakta güçlük çeken Çelik'in nefes borusunadelik açıldı. Son dönemde sadece parmakuçlarını kımıldatabilen Çelik, hastayatağında yaptığı çalışmalarla ailesinigururlandırdı. Çelik, ALS hastalığı nedeniyletekerlekli sandalyeye mahkum olan ünlü fizikçiStephen Hawking'i kendisine örnek aldı.
İMKANSIZI BAŞARDI
Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksikliklergören Çelik, 3 boyutlu bilgisayar oyunlarıiçin program yazdı. Bilgisayarda oyunoynarken yabancı dillere de merak saranÇelik, kendi çabasıyla İngilizce'nin yanısıra Almanca, Rusça, Fransızca öğrenmeyibaşardı. Emine-Muharrem Çelik çifti,çocuklarıyla gurur duyduklarını anlattı.Baba Çelik, oğlunun dünyanın farklıülkelerinden arkadaşları olduğunu veErsin'in tüm zorluklara rağmen yılmadançok sayıda başarıya imza atığını açıkladı.
100 PUAN ALDI
Hasta yatağında parmak uçlarıyla bilgisayar kullanarak bilgisayar oyunları için program yazan Çelik, ailesine büyük bir gurur yaşattı. Anne Emine Çelik, "Ersin, başarılarıyla engelleri aştı" ifadesini kullandı. Baba Muharrem Çelik ise "Oğlum, üniversitede okuyan bir öğrencinin bilgisayar ödevini yaptı. Oğlumun ödevini yaptığı üniversiteli 100 puan aldı. Ersin'le gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.
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