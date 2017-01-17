Hawking Ersin

ANTALYALI kas hastası Muammer Ersin Çelik (23), ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabilen İngiliz fizikçi Stephen Hawking'i aratmadı. Yatağa bağımlı yaşayan Çelik, hastalığına rağmen 4 dil öğrenmekle kalmadı, hareket ettirebildiği parmak uçlarıyla 3 boyutlu bilgisayar oyunları için program bile yazdı. Muammer Ersin Çelik, 3 yaşındayken rahatsızlandı. Hareket etmekte güçlük çeken Çelik'in kas hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Doktorlar birkaç yıl sonra Çelik'in yürüyemeyeceğini ve yatağa bağlı kalacağını açıkladı. 6 yaşına kadar yürüyebilen Çelik, ilkokul birinci sınıftayken arkadaşlarının yazı yazma hızına ulaşamadı. Öğretmeni "Hep geç kalıyorsun" deyince okulu bıraktı. Babasının aldığı bilgisayar sayesinde hayata tutunan Çelik, 17 yaşına geldiğinde ise tamamen yatağa mahkum kaldı. Nefes almakta güçlük çeken Çelik'in nefes borusuna delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, hasta yatağında yaptığı çalışmalarla ailesini gururlandırdı. Çelik, ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ünlü fizikçi Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı.



İMKANSIZI BAŞARDI

Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, 3 boyutlu bilgisayar oyunları için program yazdı. Bilgisayarda oyun oynarken yabancı dillere de merak saran Çelik, kendi çabasıyla İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca öğrenmeyi başardı. Emine-Muharrem Çelik çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını anlattı. Baba Çelik, oğlunun dünyanın farklı ülkelerinden arkadaşları olduğunu ve Ersin'in tüm zorluklara rağmen yılmadan çok sayıda başarıya imza atığını açıkladı.



100 PUAN ALDI

Hasta yatağında parmak uçlarıyla bilgisayar kullanarak bilgisayar oyunları için program yazan Çelik, ailesine büyük bir gurur yaşattı. Anne Emine Çelik, "Ersin, başarılarıyla engelleri aştı" ifadesini kullandı. Baba Muharrem Çelik ise "Oğlum, üniversitede okuyan bir öğrencinin bilgisayar ödevini yaptı. Oğlumun ödevini yaptığı üniversiteli 100 puan aldı. Ersin'le gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

