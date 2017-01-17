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Hain

Eli kanlı bir kez daha sahneye çıktı. ’da hafriyat kamyonuyla taşınan bomba, Dicle Üniversitesi’nin yanındaki alana bırakıldı. aracı geçerken patlatıldı. 4 polisimiz şehadete ulaştı...

Hain saldırı
Diyarbakır'ın İlçesi Asuman Müdür'ün sevincini yaşıyordu. Ancak 'lı hainler bir kez daha bu güçlü buluşmayı hedef aldı. Buna göre Sur'dan taşınan hafriyat, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alana bırakıldı. Hafriyat içinde bulunan patlayıcı devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kalleş da memurlarımız Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan şehit olurken, 1'i ağır 2 polisimiz de yaralandı.
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