Hain saldırı

Eli kanlı terör örgütüPKK bir kez daha sahneye çıktı. Diyarbakır’da hafriyat kamyonuyla taşınan bomba, Dicle Üniversitesi’nin yanındaki alana bırakıldı. Polis aracı geçerken patlatıldı. 4 polisimiz şehadete ulaştı...
Diyarbakır'ın Sur İlçesi Asuman Müdür'ün sevincini yaşıyordu. Ancak PKK'lı hainler bir kez daha bu güçlü buluşmayı hedef aldı. Buna göre Sur'dan taşınan hafriyat, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alana bırakıldı. Hafriyat içinde bulunan patlayıcı devriyegezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'dapatlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kalleş saldırıda polis memurlarımız Mahmut Ava, Şenali Ocak, AliSevim ve Kadir Miraç Özcan şehit olurken, 1'i ağır 2 polisimiz de yaralandı.
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