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Gülen'in Amerika tezgahı bozuluyor

FETÖ lideri Gülen'in Amerika'da kurduğu terörist düzen deşifre edildi. ABD'de yayımlanan The Hill gazetesi teröristbaşının ülkedeki kirli ağlarını gözler önüne serdi.

Gülenin Amerika tezgahı bozuluyor

FETÖ'nün Amerika'daki kirli oyunu gün geçtikçe deşifre oluyor. Amerikan basını Türkiye'de yapılmaya çalışılan darbenin ardında FETÖ lideri Gülen'in olduğunu ve Gülen'in iade edilmesi ile birlikte Türkiye-Amerika ilişkilerinin eskisinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

​Washington'un etkili yayın organlarından The Hill, geçtiğimiz günlerde Gülen'in kirli bağlantılarını ve terör örgütünün ABD'deki oyununu deşifre eden bir makale yayımladı. ​Hain örgütün oyunlarının farkına varıldığı belirtilen makalede, çiçeği burnunda başkan Trump ile birlikte Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeniden kurulacağı üzerinde duruldu.

Yazıda sıkça Türkiye'nin, Amerika'nın çok önemli bir müttefiği olduğu ve teröristbaşı Gülen'in iadesi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha güçleneceği belirtildi.

Makalenin sonunda ise Monopoly oyunundan esinlenen bir Gülenopoly yayımlandı; terör örgütünün liderinin kurduğu düzeni (vize tezgâhı, para trafiği) deşifre eden bu grafik her şeyi gözler önüne sererken Amerika'da da artık FETÖ'nün tezgahının bozulduğunun bir kanıtı olarak sunuldu.
  • 17 Ocak 2017, Salı 16:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bir tek obama ve yönetimi anlayamadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 22:28
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

çokmu sevildigini sanıyordun sen bir mendildin atılma zamanın geldi işin bitdi eninde sonunda hesabın türkiyede görülecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 17.01.2017 20:28
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