Golden çetesi davalık oldu

Bodrum'da 12 köpekten oluşan 'Golden Çetesi'ne bakan kaptan Şenol Özbakan, bir süre önce rahatsızlandı. Kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Köpekleri kızı Yağmur Özbakan'a kaldı. Bodrum'da villasında hayvanlara bakan Dr. Aylin Yıldız Schwarz ise köpeklere geçici süreliğine bakmak istedi. Taraflar anlaştı. Golden Çetesi villaya taşındı. Ancak geçtiğimiz hafta Şenol Özbakan'dan acı haber geldi. Çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Bunun üzerine kızı Yağmur, köpekleri geri almak için Aylin Yıldız'ın villasına gitti. Fakat emekli doktor, köpekleri vermeyeceğini söyledi. Amacına ulaşamayan Yağmur Özbakan, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Ancak, ellerinde köpeklerin kime ait olduğuyla ilgili kimlik kartı bulunmadığı için bir işlem yapılamadı.



'BAKAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Israrla köpekleri geri vermeyeceğini belirten Aylin Yıldız, "Golden'ları alacağını ve benim de vermem gerektiğini söyledi. Ben de koruma altında olduklarını, bu saatten sonra hiç kimsenin Golden'ları alamayacağını söyledim. Yağmur hanım bir röportajda, 'Ben köpeklere bakamayacağım' demişti. Vermedim, jandarmayı çağırdılar" dedi. Aylin Yıldız'dan şikayetçi olan Yağmur Özbakan ise "Ben burayı basmadım, kesinlikle haneye tecavüz olacağı için kapıda bekledim. Kapının zilini çaldığımda gördüğüm manzara buydu. Benim babam parası olsaydı, villa tutacak kıvama gelirdi. Ama karavanda yaşayan insandı. Hayvanseverliği ben bu şekilde görmedim. Bunu gasp dışında hiçbir şey olarak görmüyorum. O köpekler babama aitti. Hukuki mücadele başlatacağım" diye konuştu.