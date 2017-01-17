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'cü yakalandı!

'nün sosyal medya tetikçisi Fuat Avni'ye internet sitesinde yazarlık yaptıran, örgüt medyasından 'Rota Haber'in sahibi Yalova'da saklandığı evde yakalandı.

FETÖcü Ünal Tanık yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni , Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 12:43
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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enar enar

Bundan böyle bu tiplere Fetö Fareleri diyelim. Öyle ya; önce kaçıp saklanıyorlar, sonra da saklandıkları deliklerde yakayı ele veriyorlar. Farelere kıyasen sadece kapandaki peynirleri eksik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 15:14
Mehdi Mehdi

Vatan haini,şerefsiz ,ahlaksız,esfele safiliyn.

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 17.01.2017 13:26
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