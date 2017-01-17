Erkek cinayeti!

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Ancak bu sefer roller değişti. Genç kadın, tartıştığı sevgilisini öldürdü. Olay dün Denizli'de yaşandı. Gazinoda çalıştığı öğrenilen T.B. ile 28 yaşındaki sevgilisi Turgut Aydın arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Genç kadın, boğuşma sırasında Aydın'ı karnından bıçakladı. Talihsiz genç ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Turgut Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. T.B. ise gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, Aydın ile kavga ettiklerini, nasıl olduğunu bilmeden karnından bıçakladığını söyledi. Kadının ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.