Erkek cinayeti!

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Ancak bu sefer roller değişti. Genç kadın, tartıştığı sevgilisini öldürdü. Olay dün Denizli'de yaşandı. Gazinoda çalıştığı öğrenilen T.B. ile 28 yaşındaki sevgilisi TurgutAydın arasında, bilinmeyenbir nedenle tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Genç kadın, boğuşma sırasında Aydın'ı karnından bıçakladı. Talihsiz genç ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, TurgutAydın'ın hayatını kaybettiğinibelirledi. T.B. ise gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, Aydın ile kavga ettiklerini, nasıl olduğunu bilmeden karnından bıçakladığını söyledi. Kadınınifadesinin tamamlanmasınınardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.
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