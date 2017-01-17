Yol Durumu
  1. FETÖ bağışlanan kurbanları yemek şirketine vermiş
  2. Valinin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

Erdoğan'a ten gözaltına alındı

Ünlü oyuncu , Reina saldırısının ardından attığı tweetler nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına ” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Erdoğana hakaretten gözaltına alındı

Bir dönem MHP'den milletvekili adayı olan oyuncu , Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından attığı tweetle dikkat çekmişti.

Tweetleri incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Aslan hakkında "cumhurbaşkanına " suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilen Aslan'ın bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün".

Etiketler: , ,
  • 17 Ocak 2017, Salı 12:15
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
dikkat dikkat

Halkın seçtiği cumhurbaşkanına hakaret etmek onu seçen milyonlara da hakaret etmektir. Seversin veya sevmezsin ama bu sana o makama hakaret hakkını vermez.Dümen kimsede değil dümen her zaman halktadır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 14:56
M&#220;MİN MÜMİN

ESAS SENİN YATACAK YERİN YOK ,BUNU BÖYLE BİL ,KALBİN KÖTÜKİ TAYYİBE SALDIRIYORSUN ,EFENDİMİZDE ARAP TI, BU NE DÜŞMANLIK İMANSIZ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2017 14:09
cengiz sarımustafaoğlu cengiz sarımustafaoğlu

sayın Arslan,o bir Devlet adamıdır,en yüksek makamındadır,sözlerimize dıkkat edelim,hatasız kul olmaz,fakat AKP affetmez,dümen onlarda ,allah sonumuzu iyi etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 17.01.2017 13:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar