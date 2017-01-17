Bir dönem MHP'den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından attığı tweetle dikkat çekmişti.
Tweetleri incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Aslan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilen Aslan'ın bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.
Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün".
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Halkın seçtiği cumhurbaşkanına hakaret etmek onu seçen milyonlara da hakaret etmektir. Seversin veya sevmezsin ama bu sana o makama hakaret hakkını vermez.Dümen kimsede değil dümen her zaman halktadır.
ESAS SENİN YATACAK YERİN YOK ,BUNU BÖYLE BİL ,KALBİN KÖTÜKİ TAYYİBE SALDIRIYORSUN ,EFENDİMİZDE ARAP TI, BU NE DÜŞMANLIK İMANSIZ,,
sayın Arslan,o bir Devlet adamıdır,en yüksek makamındadır,sözlerimize dıkkat edelim,hatasız kul olmaz,fakat AKP affetmez,dümen onlarda ,allah sonumuzu iyi etsin.
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