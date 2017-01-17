Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Şaki katıldı. Müştekiler Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun ile annesi Dursun Tosun'u ise avukatları Çetin Yüksel temsil etti.

Savunması sorulan Nihat Şaki, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve Erdal Tosun'a rahmet dilediğini belirterek, Beşiktaş Belediyesinde müdür şoförü olarak görev yaptığını, 8 yıldır araba kullanabildiğini, 2011 yılından bu yana da ehliyet sahibi olduğunu söyledi.

"ARAÇ KONTROLÜMDEN ÇIKTI, HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM"

Kaza günü müdürü almak üzere araçla hareket ettiğini, karanlıkta havanın yağışlı olduğunu ve hangi hızla gittiğini tam olarak hatırlamadığını anlatan Şaki, şöyle devam etti:

"Dördüncü viteste gittiğimi hatırlıyorum, yol üç şeritliydi, ben en sol şeritte gidiyordum. Sabah erken olduğu için ortam karanlıktı, şiddetli bir yağmur yağıyordu. O saatte yollar boş olduğu için dördüncü viteste gidiyordum. Hafif rampaydı ve karanlıktı. Bu yüzden benim gittiğim şeritte su birikintisi olduğunu fark edemedim. Kendi şeridimden bu şekilde devam ederken aniden su birikintisine girdim. Girer girmez su birikintisinden dolayı araç kontrolümden çıktı, hakimiyetimi kaybettim, sol taraftaki orta refüje çarptım. Başım çarptı ve şuurumu kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum."

Hastanede başka bir araca çarptığını ve araçtaki kişinin vefat ettiğini öğrendiğini anlatan Şaki, "Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi. Ben de trafik kazasında babamı kaybettiğim için mağduriyeti biliyorum. Hatta nişanlıydım, bu durum bizi etkiledi. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Olay günü aracımda başka kimse yoktu." ifadesini kullandı.

Söz alan sanık avukatı Ercüment Esel de bilinçli taksir durumu olmadığı gibi yolun kusur durumunun dikkate alınması gerektiğini ve müvekkilinin hızlı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEĞERLERİNDEN BİRİNİN YİTİRİLMESİNE YOL AÇTI"

Duruşmada beyanı sorulan müştekilerin avukatı Çetin Yüksel ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Meslektaşımın baştaki, 'ünlü olmasaydı tutuklanmazdı' beyanları talihsiz beyanlardır. Ölen kişinin ünlü olması müvekkillerimi etkilemez. Çünkü müvekkillerimden birisi kızı diğeri de annesidir. Mağdur ve mağdur edenin zararları arasında orantı kurularak tutuklama konusunda karar verilmesi gerekir. Sanık çok üzgün olduğunu söylüyor, haklıdır çünkü Türkiye'nin en büyük değerlerinden birinin yitirilmesine yol açmıştır. 1 ay tutuklamanın vicdani olup olmadığını mahkemenizin taktirine bırakıyorum."

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşılık müşteki Zeynep Kiraz Tosun ile annesi Dursun Tosun'un müdahilliklerine hükmetti.

Tutuklu sanık Şaki'nin, mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak bu halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 14 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nihat Şaki, Maslak'ta 29 Kasım sabahı Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tedavi olduktan sonra gözaltına alınmış ve savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Şaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.