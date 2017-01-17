Engelli adam 5 kişiyi rehin aldı

Samsun'da kefil olduğu kişi borcu ödemeyince evine haciz gelen engelli Muhittin Dolu (45) bunalıma girdi. Önceki gece yarısı lokantaya gitti. Boş bir masaya oturdu. Sipariş de vermedi. Belindeki tabancayı çıkardı. 5 kişiyi rehin aldı. Polise haber verildi. Dolu, bir süre sonrarehin aldığı çalışanları birerbirer serbest bıraktı. Daha sonrasilahı kendi kafasına dayadı. Çelik yelek giyen 3 polis içeriye girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Ancak sonuç alınamadı. Ekipler Dolu'yudalgınlığından faydalanaraketkisiz hale getirdi. Muhittin Dolu, bir arkadaşına kredi alması için kefil olduğunu ancak arkadaşı ödemeyince yüklü miktardaki borcun kendisine kaldığını ve bunalıma girdiği için böyle bir eylem yaptığını söyledi.
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