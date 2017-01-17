Elveda çocuklar!

Yürek yakan olay önceki gün Eskişehir'de yaşandı. Ali Cantürk (11), Batuhan Gürdoğan (12), bisikletle buz tutan Porsuk Çayı'na gitti. Bu sırada buz kırıldı. Cantürk, suya düştü. Gürdoğan, arkadaşını kurtarmak istedi. Suya gömülen iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri dün Gökmeydan Camii bahçesine götürülerek yan yana konuldu. Törene ölen çocukların yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Ayakta durmakta zorlanan her iki acılı baba da çocuklarının arkadaşlarına sarılarak teselli oldu. Kılınan cenaze namazından sonra Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk, götürüldükleri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencileri de ölen arkadaşları Ali Cantürk'ün sırasına çeşitli yazıların olduğu kağıtlar bıraktı. Güpınar'ın akrabası olan Erol Külahlı ise çayda belediyenin önlem almasını istedi.