Diriliş Özkan

Nevşehir'de evli ve üç çocuk babası Özkan Sarkmaz (39), iş yerinde çalıştığı sırada fenalaştı. Ambulans içerisindeki doktor ve sağlık görevlilerinin 5 dakika boyunca kalp masajı yapmalarına karşın hayata döndürülemeyen Sarkmaz, kısa sürede acil servise ulaştırıldı.



ANJİYO YAPILDI

Burada acil servis doktorları tarafından yaklaşık 10 dakika boyunca yeniden kalp masajı uygulanan Sarkmaz, müdahaleye cevap vermedi. Ancak doktorlar umutlarını kestikleri anda büyük bir mucize yaşandı. Kalbi atmaya başlayan genç, hemen ameliyata alındı. Başarılı operasyonun sonunda hayata sarıldı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı İsmail Şahin, hastanın ambulansta ve acil serviste yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldüğünü belirterek, "Hemen anjiyo yaptık. Damar yollarını açtık. Şu anda hem bitkisel olarak hem de normal fiziksel olarak geri döndü" diye konuştu. "Yeniden doğmuş gibiyim" diyen Özkan Sarkmaz, "Hastaneye ölü olarak gelmişim. Beni yaşatmak için doktorlar çok çaba sarfetmiş. Allah razı olsun gereken müdahaleyi yapmışlar. Kalp hastası olduğumu bilmiyordum. Allah bana bir şans verdi. Hayatın değerini anladım" dedi.