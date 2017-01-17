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Demirtaş ve Yüksekdağ'a istenen cezalar belli oldu

Cezaevinde bulunan Eş Genel Başkanları ile hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş' ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.

Demirtaş ve Yüksekdağa istenen cezalar belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu hakkındaki iddianameler hazırlandı. İddianamelere göre Demirtaş hakkında 142, Yüksekdağ hakkında 83 yıla kadar cezası istendi. İddianamede '6-8 Ekim olayları' da yer aldı.

DEMİRTAŞ'IN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Edinilen bilgilere göre, operasyonları kapsamında gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkındaki iddianameler hazırlandı. Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın /KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün 'siyasi alan merkezi sorumlusu' olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtildi.

DEMİRTAŞ'A 142 YIL CEZA TALEP EDİLDİ
İddianamede Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. İddianamede kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın üzerine atılı olan 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme' suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

YÜKSEKDAĞ HAKKINDA 83 YIL CEZA TALEBİ
Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise Yüksekdağ'ın örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Yüksekdağ'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı belirtildi. Yüksekdağ'ın, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'suç işlemeye tahrik' suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu vurgulandı. Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi..
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  • 17 Ocak 2017, Salı 16:15
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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mert mert

agirlastirilmis muabbet ikisine cok kan akittilar bunlar

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:49
DENİZ DENİZ

CEZALAR AZ VERİLİYOR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:35
emrah emrah

bu cezalar az kardeşim vatana ihanet edeceksin 20 yıl hapıs yatacaksın olmaz olamaz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:35
mustafa mustafa

ömer boyu çıkamazsınız inşallah vatan haini köpekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:34
TER&#214;R &#214;RG&#220;TLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ

PKK YPG terör örgütünün siyasi kanadı ABD de RUSYA da olsa İDAM edilirdi bunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 23:44
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