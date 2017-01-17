Cesur yürek Asuman

'EMNİYET BİNAMIZ SİZİN EVİNİZ'
Yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'da olan ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev alan Emniyet Müdürü Asuman Karacık'ın Sur'a atanması sevinçle karşılandı. Tarihi Ulu Cami önünde esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Karacık, kendisini tanıttıktan sonra, sorunları olup olmadığını sordu. Karacık, "Birlikte huzur ve güveni sağlayacağız. Kötü günler geride kaldı, biz 24 saat sizin hizmetinizdeyiz. Emniyet binamız sizin eviniz, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Buralarda artık kepenk kapanmayacak, gece gündüz hep birlikte çay içeceğiz" dedi. Sur İlçesi'ne 10 gün önce Emniyet Müdürü olarak atandığını söyleyen Asuman Karacık, gece gündüz demeden sokak aralarında uygulamalarını sürdürdüklerini söyledi. Hırsızlık ve uyuşturucu çetelerine yönelik gece saatlerinde de operasyon yaptıklarını söyleyen Karacık, hiçbir hainliğe geçit vermeyeceklerini belirtti. Karacık şöyle devam etti:
'KENTİ ÇOK İYİ TANIYORUM'
"Ben yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'dayım, kenti çok iyi tanıyorum, Sur'u çok iyi tanıyorum. Sur operasyonlarında da görev alarak çalıştım. Sur'daki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız. Bundan sonra halk devletine güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar, ziyaretlerimize geliyorlar."
* Çocuklar Asuman ablalarını sevgiyle karşıladı.
YENİ GAFFAR OKKAN'IMIZ
Emniyet Müdürü Asuman Karacık, dün makamına geçti. Ardından sahaya inip Sur'u sokak sokak denetledi. Özellikle çocuklar ve kadınlarla yakından ilgilendi. Esnafı da ziyaret eden Emniyet Müdürü Karacık, "Başınız ne zaman derde girerse beni arayın. Esnafımız artık işinde gücünde olacak. Çocuklar güven içinde okullarına gidecek" dedi. Bölge esnafı da Karacık'ın ziyareti dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi. Sur esnafı Emniyet Müdürü Karacık'a "İnşallah bize rahmetli Gaffar Okkan'ı aratmayacaksınız. Çok mutlu olduk. Görevinizde başarılar" dedi.
Emniyet Müdürü Karacık'ı karşısında gören esnaf "Sayenizde artık kepenk kapatmayacağız" dedi.
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