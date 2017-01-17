Çavuşoğlu Trump'ın devir-teslim törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın devir-teslim programlarına katılmak amacıyla ABD'ye gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç ile üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Bu yılın başından itibaren yürüttüğü temaslar hakkında akademisyenlere bilgi veren Çavuşoğlu, "Biraz sonra Washington'a gideceğiz. Yeni göreve seçilen başkan görevi devralacak. Bu sürede birçok etkinlikler var. O etkinliklere, Organizasyon Komitesince davet aldık. O toplantılar için de gideceğiz" dedi. Çavuşoğlu, yeni yönetimle FETÖ elebaşının iade edilmesi konusunun ele alınacağını kaydetti.

"İYİ KÖTÜ TERÖRİST TANIMI YAPMADAN MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin çevresindeki sorunların herkese problem olarak yansıdığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak sorunların olduğu yerde çözüm için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer dışarıdaki sorunları çözemezseniz o sorunlar size gelir. Bu ister terör, ister çevre ve ister ekonomik sorunlar olsun. Hangi sorun olursa olsun bu sorunların çözümüne katkı sağlamamız lazım. Bugün terör neredeyse gidip orada o terörü yenemezseniz, yok edemezseniz, o terörist size gelir. Bugüne kadar Batı ve Avrupa ülkelerinin esasen yaklaşımındaki eksiklik buydu. Nasıl olsa bizden uzak. Terörle mücadelede hiç ayrım yapmadan, çifte standarda girmeden, iyi kötü terörist tanımı yapmadan mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz lazım."

"İSRAİL'LE İLİŞKİLERİMİZİ BİZİM ŞARTLARIMIZ DAHİLİNDE NORMALLEŞTİRDİK"

ABD'nin yeni yönetimi döneminde, Beyaz Saray ile ilişkilere de ivme kazandırılacağını belirten Çavuşoğlu, bunun için hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile de ilişkilerini normalleştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "İsrail'le ilişkilerimizi bizim şartlarımız dahilinde normalleştirdik. Üç tane şartımız vardı hepsi yerine geldi ve karşılıklı büyükelçilerimizi atadık ve ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi Gazze, Filistin konusundaki hassasiyetlerimizin ortadan kalkması anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin normalleşmesine ve ikili iş birliğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya'yla iş birliği yapmamız, ilişkileri geliştirmemiz demek Kırım konusundaki prensiplerimizden, ilkelerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımıyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli tutumumuzu da değiştirecek değiliz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İş Birliği Toplantısının da mart ayında yapılacağını belirtti. Bu toplantının hazırlıkları devam ederken, iki ülkenin Suriye'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu ülkede siyasi sürece geçilmesi için birlikte çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi sürecinde de çok iyi iş birliği yürütüldüğünü hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'de ateşkesin genişletilmesi için çok önemli rol oynadığını vurgulayarak "Muhaliflerle Rusları bir araya getirdik. Varılan mutabakatlar ortada. Biz de garantör olduk. Şimdi Astana'da siyasi sürece geçmek için de aramızdaki toplantılara, istişarelere devam ediyoruz. Dün telefonda Lavrov'la son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.