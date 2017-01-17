İstanbul Sarıyer'de, buz bombası dehşeti yaşandı. Özel bir diyaliz merkezinde radyolog olan Uzman Dr. Kamber Göksu, akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte villasından gezmeye çıktı. Göksu, villanın kapısından çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra gökyüzünden kristalleşmiş bir buz kütlesi hızla yere düştü. Çıkarttığı sesin yanı sıra patlama etkisi oluşturan kütle, villanın kış bahçesi mutfağının duvarını da parçaladı.
UÇAKTAN DÜŞMÜŞTÜR
Nereden düştüğü belli olmayan kütlenin çıkarttığı sesle neye uğradığını şaşıran doktor çift ise ölümden dakikalarla kurtuldu. Olay esnasında evin içerisinde olan Göksu'nun radyolog olan eşi Dr. Serpil Göksu da bomba düştüğünü sanarak bir anda yerinden fırladı. Ancak bahçenin duvarındaki buz kütlesini gören doktor çift, manzara karşısında şaştı kaldı. Olayın ardından doktor çift durumu sitedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Villaların çatılarını kontrol eden güvenlik görevlileri, kar ve buz kütlesi bulunmadı. Bunun üzerine kütlenin Sarıyer semalarından sıkça geçiş yapan bir uçaktan düştüğünü iddia etti. Ama bununla ilgili de herhangi bir bulguya rastlanmadı.
10 DAKİKA İLE KURTULDU
Uzman Dr. Kamber Göksu, "Akşam saatlerinde eve geldim sonra köpeği gezdirmeye çıkarttım. 10 dakika sonra bir sesler geldi. Bomba patlar gibi ciddi bir ses duyunca dışarıya baktık. Tahminime göre 100 kiloya yakındı. Kütle birinin başına gelseydi paramparça olurdu. Uzaydan gelmiş gibi bir şey bu" dedi. Evde çocuğuyla ders çalıştığını belirten Serpil Göksu ise, "Bir ses duydum, sanki çatışma var, bomba patladı. Sonra buz kütlesi olduğunu gördük. Allahtan o esnada mutfakta değildim, orada olsaydım kesin ölürdüm" diye konuştu.
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