Bu da miyEV!

Antalya'da yaşayan Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, izledikleri 'Mandıra Filozofu' filminden etkilendi. Sokak kedilerine daha iyi bir yaşam alanı sunmak için harekete geçti. İkili, Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu. Konyaaltı İlçesi'nde iki dönümlük arazi kiraladı. Hayvanseverler ile birlikte kediler için küçük villalar ile oyun alanları yaparak 'kedi köyü' oluşturdu. Mehmet Orhan, "Kedi köyü, Türkiye'de bir ilk" dedi.