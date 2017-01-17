Bu da miyEV!

Antalya'da yaşayan Mehmet ve MüjganOrhan çifti, izledikleri 'Mandıra Filozofu' filmindenetkilendi. Sokak kedilerine daha iyi bir yaşamalanı sunmak için harekete geçti. İkili, AntalyaSokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nikurdu. Konyaaltı İlçesi'nde iki dönümlük arazikiraladı. Hayvanseverler ile birlikte kedileriçin küçük villalar ile oyun alanları yaparak'kedi köyü' oluşturdu. Mehmet Orhan, "Kediköyü, Türkiye'de bir ilk" dedi.
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