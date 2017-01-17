Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam kişisel Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.
BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ
Bahçeli, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapacağı görüşme öncesinde "anayasa değişikliğini millete sormanın neresi yanlış, 15 Temmuz'da tarihi değiştiren millete güvenin" mesajı verdi.
İşte Bahçeli'nin CHP'ye tepki gösterdiği o tweetler:
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Sayın Başkan; Helal sana bu Millet asla seni unutmaz, chpkk lılara gereken cevabı en iyi şekilde veriyorsun, chpkk hdpkk =fetö teröristi ler. Sayın Başkanım bunları TBMM de temizleyene kadar Türk Birlik ve Beraberliğinizi asla bozmayınız, MHP çok Önemli bir partidir, onun içine kurt sokmayın sokturmayın, evvel Allah bu pis şerefsiz teröristler elbet yok olacaklar.
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