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Bahçeli'den 'ye referandum tepkisi

MHP lideri Bahçeli kendisinden randevu talep eden Genel Başkanı 'yla yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Bahçeli görüşme öncesi TBMM'deki anayasa değişikliği teklifini sabote eden CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli CHP'ye, "Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır." sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçeliden CHPye referandum tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı , dün akşam kişisel Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ
Bahçeli, yarın Genel Başkanı Kemal 'yla yapacağı görüşme öncesinde "anayasa değişikliğini millete sormanın neresi yanlış, 15 Temmuz'da tarihi değiştiren millete güvenin" mesajı verdi.

İşte Bahçeli'nin CHP'ye tepki gösterdiği o tweetler:
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  • 17 Ocak 2017, Salı 15:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

Sayın Başkan; Helal sana bu Millet asla seni unutmaz, chpkk lılara gereken cevabı en iyi şekilde veriyorsun, chpkk hdpkk =fetö teröristi ler. Sayın Başkanım bunları TBMM de temizleyene kadar Türk Birlik ve Beraberliğinizi asla bozmayınız, MHP çok Önemli bir partidir, onun içine kurt sokmayın sokturmayın, evvel Allah bu pis şerefsiz teröristler elbet yok olacaklar.

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cevapla 17.01.2017 16:00
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