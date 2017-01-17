Ayrılık kurşunu

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez Adana'dan geldi. 26 yaşındaki Emre Arıkan önceki gün kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş (42) ile konuşmak için evine gitti. Genç kadın ve kızı Gizem Taşar'la (22) tartıştı. Fatma Taş'ı ikna etmeye çalışan genç, reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden anne ve yüzünden yaralanan kızı kanlar içinde yerde kalırken, Emre Arıkan başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Gizem Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Emre Arıkan'ın tedavisi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Arıkan'ın genç kadına ateş ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU