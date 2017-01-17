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'dan müthiş başarı

, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretmeyi başardı.

ASELSANdan müthiş başarı

, Alçak ve Orta İrifa Hava Savunma Füzeler için kızılötesi arayıcı başlık üretti.

ASELSAN tarafından yürütülmekte olan HİSAR A/O (Alçak/Orta İrtifa) Hava Savunma Füze Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Tasarım ve Geliştirme Projesi'nde arayıcı başlık şartnamesindeki tüm işlevsel ve performans gereksinimleri karşılayan nı üretmeye başladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, ASELSAN'ın milli başlığın üretimine başlandığı duyuruldu. Bakanlığı'ın Twitter hesabında, "ASELSAN, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretti. Kızıl ötesi arayıcı başlık, Hisar füzelerimizde kullanılıyor." denildi.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 19:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

HELAL OLSUN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:17
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