Çankaya İlçesi Küçükesat semti, Başçavuş Sokak'taki Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne ait 3 katlı lojmanın 2'nci katında, bugün saat 21.20 sıralarında patlama meydana geldi. Birçok semtten de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



3 KİŞİ YARALANDI

Doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada binanın 2'nci ve 3'üncü katlarının bir cephesi, çatıyla birlikte çöktü, 3 kişi yaralandı.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı sokakta oturan bir kişi, korkunç bir patlamanın ardından sarsıntı meydana geldiğini ve korku ile evlerinden dışarı çıktıklarını söyledi.



