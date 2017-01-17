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'da doğalgaz

Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen meydana geldi.

Ankarada korkutan patlama! Nedeni belli oldu

Çankaya İlçesi Küçükesat semti, Başçavuş Sokak'taki Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne ait 3 katlı lojmanın 2'nci katında, bugün saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Birçok semtten de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI
Doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada binanın 2'nci ve 3'üncü katlarının bir cephesi, çatıyla birlikte çöktü, 3 kişi yaralandı.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Aynı sokakta oturan bir kişi, korkunç bir patlamanın ardından sarsıntı meydana geldiğini ve korku ile evlerinden dışarı çıktıklarını söyledi.

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  • 17 Ocak 2017, Salı 21:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

ALLAH YARDIM EYLESİN. EV UÇMUŞ. DOĞALGAZ SIZINTILARINA KARŞI DİKKATLİ OLMALI GAZ DEDEKTÖRÜ KULLANMALIYIZ

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.01.2017 00:48
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