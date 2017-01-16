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Zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te dün 3 aracın karıştığı zincirlemede kazada ortalık savaş alanına döndü. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 3 otomobil birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşan kazada isimleri öğrenilemeyen 2 araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslar, yaralanan 2 kişiyi tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kısa süre ulaşıma kapanan yol ise kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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