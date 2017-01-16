Zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te dün 3 aracın karıştığı zincirlemede kazada ortalık savaş alanına döndü. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 3 otomobil birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşan kazada isimleriöğrenilemeyen 2 araç sürücüsüyaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslar, yaralanan 2 kişiyi tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kısa süre ulaşıma kapanan yolise kaza yapan araçların çekilmesiyleyeniden trafiğe açıldı.
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