Zehir taciri sapığa 32 yıl!

Miğde bulandıran olay geçen yıl Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mümin D., uyuşturucu hap bulması için kendisini arayan A.Ç. (17) ve E.T. (18) ismindeki iki kızla buluştu. Mümin D. otomobiline aldığı kızları, Kestel İlçesi'ndeki ormana götürdü. Genç kızlar, uyuşturucu hapkarşılığında 60 TL para verdi.Ancak Mümin D., kızları tehditederek cinsel istismardabulundu. Daha sonra polise giden kızlar, suç duyurusunda bulundu. Yakalanan Mümin D. mahkemeye çıkarıldı.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"
Duruşmada şikayetlerinden vazgeçen genç kızlar şunları söyledi: "O gün uyuşturucuya ihtiyacımız vardı. Bu işi yapan D.T.'yi aradık o da bizi Mümin D.'ye yönlendirdi. Kendisi ile buluştuk. 60 lira karşılığı 4 uyuşturucu hapı bize verdi. Bunları yanında içmemizi istedi. Kabul ettik. Sonra bizi ormanlık bir alana götürerek, 'Ben sizin ihtiyacınızıgördüm. Siz de benimihtiyacımı göreceksiniz' diyerek tehdit ettikten zorla taciz etti. Sonra kendisinden şikayetçiolduk. Ama şimdi davacıdeğiliz." Ancak mahkeme, Mümin D.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklu Mümin D. dün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçunu itiraf eden Mümin D. "Cinsel istismarda bulundum. Uyuşturucu satmadım. Neden benden şikayetçi oldular anlamış değilim" diye konuştu. Mahkemeheyeti Mümin D.'ye, 'niteliklicinsel istismar' suçlarından 26yıl 8 ay, 'hürriyetinden yoksunkılma' suçlarından ise 6yıl 3 ay olmak üzeretoplam 32 yıl 11ay hapiscezasıverdi.
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