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Zehir taciri sapığa 32 yıl!

sattığı iki genç kızı ormanlık alanda taciz eden Mümin D., karar duruşmasına çıktı. Zanlıya 32 yıl 11 ay hapis cezası verildi...

Zehir taciri sapığa 32 yıl!
Miğde bulandıran olay geçen yıl 'da yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mümin D., hap bulması için kendisini arayan A.Ç. (17) ve E.T. (18) ismindeki iki kızla buluştu. Mümin D. otomobiline aldığı kızları, Kestel İlçesi'ndeki ormana götürdü. Genç kızlar, uyuşturucu hap karşılığında 60 TL para verdi. Ancak Mümin D., kızları tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. Daha sonra polise giden kızlar, suç duyurusunda bulundu. Yakalanan Mümin D. mahkemeye çıkarıldı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"
Duruşmada şikayetlerinden vazgeçen genç kızlar şunları söyledi: "O gün uyuşturucuya ihtiyacımız vardı. Bu işi yapan D.T.'yi aradık o da bizi Mümin D.'ye yönlendirdi. Kendisi ile buluştuk. 60 lira karşılığı 4 uyuşturucu hapı bize verdi. Bunları yanında içmemizi istedi. Kabul ettik. Sonra bizi ormanlık bir alana götürerek, 'Ben sizin ihtiyacınızı gördüm. Siz de benim ihtiyacımı göreceksiniz' diyerek tehdit ettikten zorla taciz etti. Sonra kendisinden şikayetçi olduk. Ama şimdi davacı değiliz." Ancak mahkeme, Mümin D.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklu Mümin D. dün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçunu itiraf eden Mümin D. "Cinsel istismarda bulundum. Uyuşturucu satmadım. Neden benden şikayetçi oldular anlamış değilim" diye konuştu. Mahkeme heyeti Mümin D.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 26 yıl 8 ay, 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası verdi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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