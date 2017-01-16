Yol Durumu
  1. Alman istihbaratı ile terörist arasında skandal ilişki
  2. İngiliz medyası bu kez de THY'yi hedef aldı

den teröristbaşı Gülen'e lanet i

15 Temmuz darbe girişimiyle milletin iradesini hiçe sayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alan, onlarca vatandaşın şehit olmasına neden olan elebaşı Gülen'e olan öfke dinmiyor. Son olarak yaşlı bir ninenin teröristbaşı Gülen'e yazdığı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Yaşlı nineden teröristbaşı Gülene lanet şiiri

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'de firari bulunan teröristbaşı 'e halkın tepkisi bir kat daha arttı.

Onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği darbe girişimine 'tiyatro' diyen Fethullah Gülen'e vatandaşların öfkesi artık lere, manilere de konu olmaya başladı.

Son olarak yaşlı bir ninenin, Fethullah Gülen'e yazdığı bir şiir kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıkdı.

Şiirde "FETOŞ tefin dürülsün / Göğsünün üzerinde yılanlar ötsün." gibi ifedeler yer alıyor.

Videonun altına yazılan ziyaretçi yorumlarında ise vatandaşların şair nineyi, "Eline, ağzına sağlık" diyerek tebrik etmesi dikkat çekti.

İşte sosyal medyada paylaşılan o şiir:
Etiketler: , , ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 11:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Ali Haydar Ali Haydar

Annem ağzına diline sağlık ne güzel söylemişsin ALLAH cc.Hz.Sana ve senin gibi insanlarımıza sağlık sıhat afiyetler versin:SİŞOFREM HASTASI fetoş ve yandaşları her iki cihandada helak olacaklar İnşallah onda şüphemiz yok helede beyinsizin peşine takılan okumuş cahillerin hali çok ama çok berbat olacaaak az kaldı zaman daraldı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.01.2017 15:11
murat murat

agzına yüregine gönlüne saglık teyzecim çok güzel olmuş elerinden öperim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.01.2017 14:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar