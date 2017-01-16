15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'de firari bulunan teröristbaşı Fetullah Gülen'e halkın tepkisi bir kat daha arttı.
Onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği darbe girişimine 'tiyatro' diyen Fethullah Gülen'e vatandaşların öfkesi artık şiirlere, manilere de konu olmaya başladı.
Son olarak yaşlı bir ninenin, Fethullah Gülen'e yazdığı bir şiir kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıkdı.
Şiirde "FETOŞ tefin dürülsün / Göğsünün üzerinde yılanlar ötsün." gibi ifedeler yer alıyor.
Videonun altına yazılan ziyaretçi yorumlarında ise vatandaşların şair nineyi, "Eline, ağzına sağlık" diyerek tebrik etmesi dikkat çekti.
İşte sosyal medyada paylaşılan o şiir:
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Annem ağzına diline sağlık ne güzel söylemişsin ALLAH cc.Hz.Sana ve senin gibi insanlarımıza sağlık sıhat afiyetler versin:SİŞOFREM HASTASI fetoş ve yandaşları her iki cihandada helak olacaklar İnşallah onda şüphemiz yok helede beyinsizin peşine takılan okumuş cahillerin hali çok ama çok berbat olacaaak az kaldı zaman daraldı
agzına yüregine gönlüne saglık teyzecim çok güzel olmuş elerinden öperim
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