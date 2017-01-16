15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'de firari bulunan teröristbaşı Fetullah Gülen'e halkın tepkisi bir kat daha arttı.



Onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği darbe girişimine 'tiyatro' diyen Fethullah Gülen'e vatandaşların öfkesi artık şiirlere, manilere de konu olmaya başladı.



Son olarak yaşlı bir ninenin, Fethullah Gülen'e yazdığı bir şiir kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıkdı.



Şiirde "FETOŞ tefin dürülsün / Göğsünün üzerinde yılanlar ötsün." gibi ifedeler yer alıyor.



Videonun altına yazılan ziyaretçi yorumlarında ise vatandaşların şair nineyi, "Eline, ağzına sağlık" diyerek tebrik etmesi dikkat çekti.



İşte sosyal medyada paylaşılan o şiir:

