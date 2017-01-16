Vefa buluşması

Zonguldak'taki Yayla İlköğretim Okulu'ndan 1970'te mezun olan bir kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sosyal medyada sınıf fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine 47 yıldır birbirlerini görmeyen mezunlar, organizasyon düzenleyerek hasret giderdi. Yaklaşık yarım asır önce bitirdikleri okullarında buluşan mezunlar, bol bol sohbet etti. Eski günleri andı. Sınıf yoklamasının yapıldığı etkinlikte, o dönem sınıfın öğretmeni olan Nevin Özbakır Gevrek, mezunlara 47 yıl önce aldıkları karnelerini yeniden takdim etti. Organizasyonu düzenleyen Kamil İleri, "47 yıl önceki o saflığımızla buluştuk" dedi. Emekli öğretmen Gevrek ise "Onlarla buluşacağımı duyunca uyuyamadım. Çok mutlu oldum" diye konuştu.