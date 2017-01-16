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Türk uçağı düştü

Hong Kong- Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine si sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Türk kargo uçağı düştü

Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.





Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen ta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), Bişkek'te düşen kargo uçağının THY'ye ait olmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01.40 UTC ( saatiyle 04.40) civarında düşmüştür." denildi.

Açıklamada, düşen uçağın ve mürettebatının THY'ye ait olmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile telefonda görüşerek Kırgızistan'daki uçak kazasına ilişkin taziyelerini sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdıldayev'i arayan Çavuşoğlu, Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 06:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sema32 sema32

teknik ariza falan yok, bence fetö izi var

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evet2
hayır0
cevapla 16.01.2017 14:45
ilhan ilhan

kesin elektronik saldırı sonucu düşmüştür

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.01.2017 10:51
misafir misafir

ALLAH fetöcülerden korusun tüm müslumanları.ölenlerin başı sağolsun yakın akrabalarına sabır versin inşaallah

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evet12
hayır0
cevapla 16.01.2017 08:59
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