Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçak ta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), Bişkek'te düşen kargo uçağının THY'ye ait olmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01.40 UTC (Türkiye saatiyle 04.40) civarında düşmüştür." denildi.

Açıklamada, düşen uçağın ve mürettebatının THY'ye ait olmadığı kaydedildi.



TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile telefonda görüşerek Kırgızistan'daki uçak kazasına ilişkin taziyelerini sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdıldayev'i arayan Çavuşoğlu, Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.