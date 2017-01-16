Tükenmişlik sendromu

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın intihar teşebbüsünde bulunan eşi Hülya Sancaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Beylikdüzü Özel Medicana Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Olaydan 10 dakika sonra acil üniteye getiriliyor. Bu zamanlamayı hastamız kazanmıştır. Ancak hala hayati tehlikesi var. 72 ila 96 saat çok önemli" dedi.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Bu arada İstanbul polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminden önce geride, "Çocuklarım beniaffedin. Duygum, Mertim, beni affedin.Tükendim. Tüm sevdiklerimden özürdilerim. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre, Sancaklı önce oğlu Mert'i aradı. Oğlu da annesinin durumunun iyi olmadığını fark edince siteden bir arkadaşını aradı ve annesini kontrol etmesini istedi. Mert'in arkadaşı güvenlikle birlikte kapıyı açmaya çalıştıklarında annesi salonda tetiğe bastı. Hülya Sancaklı'nın kullandığı silah incelenmeye alındı. Saffet Sancaklı ile oğlu Mert ve kızı Duygu'nun hastanedeki bekleyişi de sürüyor. Aile doktorlardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda bakan ve milletvekili hastaneyi arayarak Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında bilgi aldı.
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