Trafik canavarı dehşet saçtı

Bursa'da Caner C.'nin (27) kullandığı otomobil, otobüs bekleyen Vildan Atış (67) ve gelini Ayten Atış'a (47) çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti. Ayten Atış, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Vildan Atış'ın kanser hastası olduğu ve tedavi için yola çıktığı öğrenildi. Sürücü, tutuklandı.



Muharrem DOĞANTEZ