Tombala duvarı

Konya Selçuklu'da tombala sevdalılarının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yasa dışı tombala oynatıldığı bilgisini aldı. Söz konusu adrese baskın yapıldı ve işyeri mühürlendi. Kumar oynatılan işyeri sahibi Mehmet Sani B. durmadı. Polisin mühürlediği kapıyı duvar örüp kapattı. Bu sayede yeni birbaskın sırasında polisinde içeriyegirmesini engellemeye çalıştı. Kumaroynamaya gelen müşterileri de arkakapıdan aldı. Ancak hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler, yeniden söz konusu adrese baskın yaptı. Karşılarında 15 gün önce mühürledikleri adresi görünce onlar da şoka uğradı. Mehmet Sani B., gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda 1 adet tombala makinası, 80 adet tombala kartı, 550 adet pul ile veresiye oyun oynayan oyuncuların borcunu gösterir defter sayfası ele geçirildi. Ayrıca tombalaoynadığı tespit edilen 50 kişiye ise'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam10 bin 950 lira para cezası kesildi.
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