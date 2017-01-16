Yol Durumu
  1. Bu da kar sörfü!
  2. Güvercin uçuverdi!

Tombala duvarı

Konya polisi, oynatılan adrese baskın yaptı. Ancak 15 gün önce mühürlenen işyerinin kapısı, beton duvarla kapatılmıştı. Müşterileri arka kapıdan alan kumarhane sahibi gözaltına alındı

Tombala duvarı
Konya Selçuklu'da tombala sevdalılarının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yasa dışı tombala oynatıldığı bilgisini aldı. Söz konusu adrese baskın yapıldı ve işyeri mühürlendi. oynatılan işyeri sahibi Mehmet Sani B. durmadı. Polisin mühürlediği kapıyı duvar örüp kapattı. Bu sayede yeni bir baskın sırasında polisinde içeriye girmesini engellemeye çalıştı. Kumar oynamaya gelen müşterileri de arka kapıdan aldı. Ancak hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler, yeniden söz konusu adrese baskın yaptı. Karşılarında 15 gün önce mühürledikleri adresi görünce onlar da şoka uğradı. Mehmet Sani B., gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda 1 adet tombala makinası, 80 adet tombala kartı, 550 adet pul ile veresiye oyun oynayan oyuncuların borcunu gösterir defter sayfası ele geçirildi. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 50 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi.
Etiketler: ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar