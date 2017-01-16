Sahnede sürpriz evlilik teklifi

Hakkari'de bir tiyatro gosterisinin bitiminde sahneye cıkan TanjuYokuş adlı genc oğretmen, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Aynı okulda gorev yapan matematik öğretmeniHatice Nurdan Erkan, "Benimleevlenir misin?" yazılı pankart acarak teklifini yapan Yokuş'un karşısında bir sure şaşkınlık yaşadı. "Böylebir sürpriz beklemiyordum, çokşaşırdım. Cok guzel oldu ve hicbir kadının reddedemeyeceği bir anı yaşadım. Tanju'ya bu düşüncesi vesürprizinden dolayı teşekkür ediyorum" diyen genc oğretmen uzun sure alkışlandı.
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