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Sahnede sürpriz

Sahnede sürpriz evlilik teklifi
Hakkari'de bir tiyatro gosterisinin bitiminde sahneye cıkan Tanju Yokuş adlı genc oğretmen, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Aynı okulda gorev yapan matematik öğretmeni Hatice Nurdan Erkan, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart acarak teklifini yapan Yokuş'un karşısında bir sure şaşkınlık yaşadı. "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, çok şaşırdım. Cok guzel oldu ve hicbir kadının reddedemeyeceği bir anı yaşadım. Tanju'ya bu düşüncesi ve sürprizinden dolayı teşekkür ediyorum" diyen genc oğretmen uzun sure alkışlandı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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