Porsuk’ta facia

Kara kış kara haber getirdi. Eskişehir'de donan Porsuk Cayı'nda bisiklete binen 13 yaşındaki 2 cocuk, buzun kırılması sonucu suya duşerek boğuldu. Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'tan bir kolu gecen Porsuk Cayı'nın donan kısmında bisiklet suren Batuhan Gürdoğan ve Alican Türk adlı iki arkadaş, suyun karşısına gecmeye calışırken buz kutlesi kırıldı. Bisikletleriyle suya gomulen 2 cocuğu goren cevredekiler, durumu polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKUT, DAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, buzun altındaki cocukların cansız bedenini kıyıya cıkardı. Cocukların olduğunu oğrenen aileler olay yerine koştu. Sinir krizi geciren ailelere sağlık ekipleri mudahale etti.