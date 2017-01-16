Neredesin Esmer

Adana'da yaşayan Nihari- Ramazan Akdoğan çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Esmer, 14 yıl önce Şırnak'ta koruculuk yapan Yusuf Güngör ile nikahsız evlilik yaptı. Esmer Akdoğan'ın, İlhan, Hüseyin, Hacı ve Yaprak adını verdikleri 4 çocuğu dünyaya geldi. Yusuf Güngör, 6 yıl önce nikahsız eşi Esmer'in üzerine başka bir kadın getirip resmi evlilik yaptı. Kumasından şiddet gördüğü öne sürülen Esmer Akdoğan, geçen hafta ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Eşi kayıp başvurusunda bulundu. Polis, her yerde kadını arıyor.