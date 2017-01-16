Mal canın yongası

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde "Mal canınyongasısıdır" atasözü adeta yaşandı! 2 ortak, Mobilyacılar Sitesi'nde 2 ay önce bir mobilya fabrikası açtı. Bankadan kredi çekerek fabrikayı kuran ortaklar Abdullah Başar ve İsmailErciyes, gece gündüz çalıştı. Ancak fabrikadan çalışan 5 işçiden 40 yaşındakiM.G., iddiaya göre, 2 bin liralık alacağını alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldı. M.G., 13 Ocak'ta iş yerine gidip, fabrikadaki 7 binliralık makineleri çaldıktan sonra dükkanı yaktı. Olayyerine giden itfaiye ekipleri,yangını güçlükle kontrolaltına aldı. Fabrikayı yakan M.G. gözaltına alındı. Aracından fabrikadan çaldığı malzemeler çıkan zanlı, tutuklandı.
ZARAR 300 BİN LİRA
Fabrikalarının yandığını duyunca olay yerine koşan patronlar ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikayı kişi başı50 bin lira kredi çekerekkurduklarını söyleyenAbdullah Başar ve İsmailErciyes, 300 bin TL'lik zararınasıl karşılayacaklarını karakara düşünmeye başladı.
YARDIMÇAĞRISI Yanan fabrikanın ortakları AbdullahBaşar ve İsmail Erciyes yakınları da fabrikanın kül olmuş halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Fabrikada ihracat için hazırlanan malların yanında çek ve senetlerin de yandığını söyleyen Başar, "Tüm birikimlerimiz yanarak kül oldu. Evimizin elektrik parasını bile ödeyemedik. Şimdi elimizde avucumuzda hiç bir şey kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" çağrısı yaptı.
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