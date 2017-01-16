Yol Durumu
  1. Liselilerden ‘akıllı mont’
  2. Baba gurur!

Mal canın yongası

İşten ayrılan işçi, mobilya sını yaktı. Patronları 300 bin liralık zarara uğrattı. Ekmek teknelerinin kül olduğunu gören ortaklar ise hüngür hüngür ağladı

Mal canın yongası
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde "Mal canın yongasısıdır" atasözü adeta yaşandı! 2 ortak, Mobilyacılar Sitesi'nde 2 ay önce bir mobilya sı açtı. Bankadan kredi çekerek fabrikayı kuran ortaklar Abdullah Başar ve İsmail Erciyes, gece gündüz çalıştı. Ancak fabrikadan çalışan 5 işçiden 40 yaşındaki M.G., iddiaya göre, 2 bin liralık alacağını alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldı. M.G., 13 Ocak'ta iş yerine gidip, fabrikadaki 7 bin liralık makineleri çaldıktan sonra dükkanı yaktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikayı yakan M.G. gözaltına alındı. Aracından fabrikadan çaldığı malzemeler çıkan zanlı, tutuklandı.

ZARAR 300 BİN LİRA
Fabrikalarının yandığını duyunca olay yerine koşan patronlar ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikayı kişi başı 50 bin lira kredi çekerek kurduklarını söyleyen Abdullah Başar ve İsmail Erciyes, 300 bin TL'lik zararı nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

YARDIM ÇAĞRISI
Yanan fabrikanın ortakları Abdullah Başar ve İsmail Erciyes yakınları da fabrikanın kül olmuş halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Fabrikada ihracat için hazırlanan malların yanında çek ve senetlerin de yandığını söyleyen Başar, "Tüm birikimlerimiz yanarak kül oldu. Evimizin elektrik parasını bile ödeyemedik. Şimdi elimizde avucumuzda hiç bir şey kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" çağrısı yaptı.
Etiketler: , ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar