Liselilerden ‘akıllı mont’

Ankara'da lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen "akıllı mont" üretti. Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren gençler, "akıllı mont"un GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu da söyledi. Kayhan ve Topakkaya, geliştirdikleri projenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda onaylandığına dikkat çekti.