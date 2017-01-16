Yol Durumu
  1. ‘Drone’lar hayatın her alanına girdi
  2. Mal canın yongası

Liselilerden ‘akıllı mont’

Liselilerden ‘akıllı mont’
Ankara'da lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen "akıllı mont" üretti. Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren gençler, "akıllı mont"un GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu da söyledi. Kayhan ve Topakkaya, geliştirdikleri projenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda onaylandığına dikkat çekti.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar