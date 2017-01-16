Liselilerden ‘akıllı mont’

Ankara'da lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, güneşenerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve ceptelefonunu şarj edebilen "akıllı mont" üretti. Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren gençler, "akıllı mont"un GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisigönderebilme özelliğinin olduğunu da söyledi. Kayhan ve Topakkaya, geliştirdikleri projenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda onaylandığına dikkat çekti.
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