‘Kuduz’ alarmı

Sandıklı'da kuduz paniği yaşanıyor. İlçeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. 6 Ocak günü çay içen 22 yaşındaki Yusuf Kiraç bir köpeğin saldırısına uğradı. Aynı köpek sokakta bir kez daha saldırdı. Genci dudağı ve sol bacağından ısırdı. Kiraç'a kuduz aşısı yapıldı. Yusuf Kiraç köpeğin sahibi olduğunu iddia ettiği marangozdan şikayetçi olurken, hayvan ise yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Hayvanın kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sandıklı ilçe merkezi, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla dün itibariyle 2 hafta boyunca karantina bölgesi ilan edildi. Hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken, ilçeye hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. Yusuf Kiraç, "Ayağımı ve dudağımı ısırdı. Çevredekilerin sayesinde kurtuldum ama köpeğin ısırması sonucu dudağım koptu. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim. Kimse köpeğini sokağa bırakmasınevinde baksın. Benim başıma gelenufak bir çocuğun hamile bir kadınınbaşına da gelebilirdi" dedi. Görgü tanığı 39 yaşındaki Zülfikar Asılsoy ise "Olay günü arkadaş çay içiyordu. Köpeğin saldırısına uğradı. O arada biz müdahale ettik, kurtardık. Köpek başkalarına da saldırdı. Kovalayarak uzaklaştırdık" diye konuştu.
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