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Korkutan

Korkutan deprem
Çanakkale'de 4.6 ve 4.3 buyukluğunde iki yaşandı. Tekirdağ'da da hissedilen depremler halk arasında kısa sureli paniğe neden oldu. Yetkililer mal ve can kaybı olmadığını bildirdi. Dun saat 01.38'de merkez ussu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.17 kilometre olarak acıklandı. Yine Ayvacık ilcesinde dun saat 07.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sarsıntının 6.2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremden once ve sonra buyuklukleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem kaydedildi. Canakkale Onsekiz Mart Universitesi'nden Prof. Dr. Salih Zeki Tutkun, iki depreme ilişkin, "Bu depremler başlı başına meydana gelen, kucuk capta, insanların korkmasına ve panik yapmasına neden olmayacak depremler" dedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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