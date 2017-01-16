Korkutan deprem

Çanakkale'de 4.6 ve 4.3 buyukluğunde iki deprem yaşandı. Tekirdağ'da da hissedilen depremler halk arasında kısa sureli paniğe neden oldu. Yetkililer mal ve can kaybı olmadığını bildirdi. Dun saat 01.38'de merkez ussu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinebağlı Gülpınar Köyü olan 4.6büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.17 kilometre olarak acıklandı. Yine Ayvacık ilcesinde dun saat 07.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sarsıntının 6.2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremden once ve sonra buyuklukleri 2.1 ile3.3 olarak belirlenen çoksayıda öncü ve artçı depremkaydedildi. Canakkale Onsekiz Mart Universitesi'nden Prof. Dr.Salih Zeki Tutkun, iki depreme ilişkin, "Bu depremler başlı başına meydana gelen, kucuk capta, insanların korkmasına ve panikyapmasına neden olmayacakdepremler" dedi.
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