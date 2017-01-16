Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletti.
MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.
GÖRÜŞME TBMM'DE GERÇEKLEŞECEK
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de, TBMM'de bir araya gelecek.
Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.