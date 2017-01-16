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'den istedi

lideri , yle ilgili lideri 'den istedi. İki lider çarşamba günü Meclis'te bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu Bahçeliden randevu istedi

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkanı Kemal , TBMM Genel Kurulunda ilk tur leri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Genel Başkanı Devlet 'ye iletti.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.

GÖRÜŞME TBMM'DE GERÇEKLEŞECEK
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de, TBMM'de bir araya gelecek.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 18:20
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